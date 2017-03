Air France: l'accord PNC signé par un seul syndicat

Le projet d'accord d'entreprise 2017-2021 pour le personnel navigant commercial (PNC) d'Air France a été accepté mercredi par l'Unac, un des trois syndicats représentatifs, qui devra lancer un référendum au sein de la compagnie pour valider le texte. A elle seule, l'Unac/CFE-CGC n'est pas majoritaire chez les hôtesses et stewards, ce qui l'empêche de valider l'accord. Mais, avec plus de 30% des voix parmi les organisations représentatives, elle peut demander l'organisation d'un référendum catégoriel, conformément à la loi El Khomri. Les adhérents de l'Unac ont voté à 80,50% pour le projet d'accord, avec 62,4% de participation, indique mercredi le syndicat dans un tract. Ces derniers ont "vu dans ce projet le maintien à l'identique (des) règles de rémunération, d'avancement (classe, échelon), de composition d'équipage, de congés, etc.", explique l'Unac, évoquant également "les améliorations" obtenues mais aussi "les mesures moins populaires". Sollicitée, la direction d'Air France n'a pas fait de commentaire. Le SNPNC/FO et l'Unsa-PNC ont de leur côté refusé de signer le projet d'accord, après avoir boudé la fin des négociations. Ils appellent le personnel de cabine à faire grève, de samedi à lundi inclus, pour s'opposer par ailleurs à la création d'une nouvelle compagnie, filiale d'Air France employant des PNC payés nettement moins cher. L'Unac qui dispose d'un mois pour initier ou non un référendum, se dit "partagé(e) entre utiliser une possibilité de cette loi (El Khomri) que nous avons combattue et le désir de voir un accord validé par et pour les PNC". Le référendum aurait "clairement pour conséquence de s'affranchir" des organisations non signataires, mais "ces derniers n'ont pas joué leur rôle de syndicat représentatif en ne négociant pas jusqu'au bout", écrit l'Unac. Faute d'accord ou de référendum validant le texte, "la direction peut décider unilatéralement des conditions de travail et de rémunération qu'elle appliquera aux PNC", "un risque qui ne nous plaît pas beaucoup", glisse le syndicat. Les négociations ont donné lieu à une grève d'une semaine en plein coeur de l'été 2016. Après un nouvel échec des discussions, la direction a prorogé l'actuel accord d'entreprise, qui arrivait à échéance fin octobre, le temps de parvenir à un accord.