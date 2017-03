Un centre des métiers de l'aviation créé à Abidjan sous l'impulsion d'Egis et de Camas

Les groupes Egis et Camas ont décidé de s'allier pour donner naissance à un nouveau centre de formation spécialisé dans les métiers de l'aviation à Abidjan. Ce CMA (Centre des métiers de l'aviation) s'adressera aux entreprises comme aux particuliers et proposera des formations initiales et continues.



Les domaines couverts seront multiples mais tous liés au secteur aéroportuaire (la spécialité du groupe français Camas) : piste et cargo, sécurité et sûreté, marchandises dangereuses, planification et exploitation, certification et audit, accueil et escale, logistique, management...



Le CMA formera notamment le (...)