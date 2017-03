Safran cueilli à froid dans son projet de rachat de Zodiac

Le groupe aéronautique français Safran a été refroidi mardi soir par le sévère avertissement sur résultat lancé par Zodiac Aerospace mais va poursuivre les discussions en vue du rachat de l'équipementier français. Zodiac Aerospace, affecté par les difficultés de son activité d'aménagement de cabines, a annoncé qu'il prévoyait désormais un recul d'environ 10% de son résultat opérationnel courant en 2016-17 au lieu d'une hausse de 10% à 20% précédemment. Cette annonce constitue "un fait nouveau par rapport aux éléments disponibles préalablement à l'annonce du projet d'acquisition de Zodiac Aerospace par Safran le 19 janvier", a estimé Safran dans un communiqué. Cependant, les deux groupes "poursuivent leurs négociations exclusives et intègreront dans leurs discussions les conséquences de ces faits nouveaux". Cette déclaration suggère que les modalités de rapprochement vont être revues au détriment des actionnaires de Zodiac. Zodiac est visé par une OPA amicale lancée en janvier par Safran, dont le premier actionnaire est l'Etat français (14% du capital et 21,9% des droits de vote). L'opération doit aboutir à une fusion pour former un géant de plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des moteurs et équipements aéronautiques. Le nouvel ensemble regroupera 92.000 salariés, dont 45.000 en France. "Safran confirme l'intérêt stratégique de l'acquisition de Zodiac", a précisé le géant aéronautique. Le groupe a aussi fait part de sa confiance "dans sa propre capacité de redresser les marges opérationnelles" des activités de Zodiac en difficultés. - Surcoûts - Mais cette annonce tombe mal pour les deux parties puisque l'opération est contestée depuis son annonce par le fonds britannique TCI, actionnaire à 3,87% de Safran, qui estime que Safran "surpaye significativement" pour Zodiac et que ce rachat est "un mauvais accord". TCI a réitéré sa grande hostilité à ce projet dans sa réaction mardi soir à l'avertissement sur résultat de Zodiac. "Zodiac connait de graves difficultés opérationnelles et financières que la direction de Safran ne peut résoudre, n'ayant conduit aucune procédure de +due diligence+ (vérification, ndlr) de l'activité de Zodiac", a estimé TCI dans sa réaction transmise à l'AFP. "Safran n'a pas encore signé d'engagement contraignant, donc Safran doit agir de manière responsable et retirer cet accord", a ajouté le fonds. TCI avait estimé en février la "juste valeur" de l'action Zodiac à environ 20 euros, "bien en dessous" des 29,50 euros proposés par Safran, et proposait au groupe de "centrer son activité sur les moteurs aéronautiques". Zodiac est plombé depuis fin 2014 par les difficultés de son activité d'aménagement de cabines. Il a à nouveau connu des surcoûts liés à sa branche "Aircraft Interiors" au premier semestre, mais également des difficultés sur son site britannique de Cwmbran, a expliqué mardi soir le président de son directoire, Olivier Zarrouati, lors d'une conférence téléphonique. Zodiac est parvenu à livrer des toilettes pour le programme A350 d'Airbus qui ont permis à l'avionneur d'atteindre presque son objectif de livraison de 50 appareils en 2016, mais au prix d'importants surcoûts, a-t-il expliqué. "Ceci s'est fait a un prix très élevé qui ont pesé sur le premier semestre", a dit M. Zarrouati. Par ailleurs, dans le domaine des sièges, l'établissement de Cwmbran a connu une crise sur un important programme d'une compagnie aérienne qui a "lourdement affecté la profitabilité" de sa branche sièges. Zodiac prévoit à plus long terme que "les difficultés conjoncturelles et les obstacles industriels rencontrés par (les branches) Seats Royaume-Uni et Cabin n'affectent pas (son) ambition de revenir à la rentabilité historique" d'ici 2019-20. Fin février, le président de Safran, Ross McInnes, avait justifié l'intérêt d'un rachat de Zodiac par la "dimension stratégique claire de l'opération". "La stratégie que propose TCI est court-termiste, elle propose de se concentrer, alors que tous les grands de l'aéronautique ont un portefeuille qui recouvre la propulsion et d'autres équipements aéronautiques", avait-il dit à l'AFP.