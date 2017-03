Russie : début du recrutement des premiers cosmonautes pour la Lune

L'agence spatiale russe Roskosmos a annoncé mardi l'ouverture d'une nouvelle session de recrutement pour les aspirants cosmonautes, précisant que les heureux élus pourraient devenir les premiers Russes à marcher sur la Lune. Roskosmos est à la recherche de six à huit professionnels qui "seront les premiers pilotes du nouveau vaisseau russe +Federatsia+, travailleront sur la Station spatiale internationale (ISS) et seront les premiers Russes à se rendre sur la Lune", a expliqué l'agence spatiale dans un communiqué. Les candidats peuvent postuler d'ici à quatre mois et "il n'y aura aucune discrimination basée sur la couleur de la peau ou le sexe", a prévenu le directeur exécutif des vols habités pour Roskosmos, Sergueï Krikalev. En revanche, les candidats devront ne pas avoir plus de 35 ans, mesurer entre 1,50 et 1,90 mètres et ne pas peser plus de 90 kg, a demandé Roskosmos dans son communiqué. Des connaissances en informatique, la maîtrise de l'anglais ainsi qu'une expérience dans l'industrie aérienne ou aérospatiale sont également requises. La Russie ambitionne d'ouvrir une base scientifique sur la Lune et prévoit d'effectuer ses premiers vols lunaires d'ici 2031. Les futurs cosmonautes devront toutefois être patients. Parmi les 30 cosmonautes russes déjà sélectionnés par Roskosmos et encore en activité, 14 n'ont toujours pas été dans l'espace, certains d'entre eux ayant pourtant été recrutés en 2006. La dernière session ouverte de recrutement, c'est-à-dire qui autorisait la candidatures de personnes n'étant ni pilote militaire ni employé par l'industrie militaire, remonte à 2012. Capable d'embarquer quatre personnes, "Federatsia" doit effectuer son premier vol d'essai en 2021. Il remplacera les actuels vaisseaux Soyouz utilisés pour emporter des hommes sur l'ISS et pourra également effectuer des vols habités vers la Lune.