Cyprus Airways sur le point de redécoller

Charlie Airlines, la compagnie qui a racheté le nom de l'ex-transporteur aérien chypriote Cyprus Airways, fermé en 2015, a obtenu un certificat de l'aviation civile et s'apprête à commencer ses vols, a indiqué mardi une de ses responsables. "C'est un pas en avant important pour nous car cela veut dire que notre démarche remplit tous les critères européens en matière d'aviation civile", a indiqué Natalia Popova, la directrice commerciale de la nouvelle Cyprus Airways. La compagnie a effectué un vol test le 4 mars entre Larnaca (Chypre) et Héraklion (Grèce) sur un Airbus A319 pour obtenir cette autorisation. "Il nous faut maintenant obtenir un permis de vol commercial, dont nous avons déjà fait la demande", a ajouté Mme Popova. "Nous sommes dans les derniers préparatifs avant le début de nos vols", a-t-elle aussi indiqué, mais sans donner de date pour son premier vol. La compagnie Charlie Airlines est détenue à 40% par le groupe russe S7, le reste par des investisseurs locaux. Elle avait obtenu en juillet dernier le droit d'utiliser la marque et le logo (un mouflon chypriote) de la défunte compagnie chypriote pendant 10 ans contre un chèque de 2,04 millions d'euros. La nouvelle Cyprus Airways, basée à Larnaca, devrait proposer des vols entre l'île méditerranéenne et la Russie, la Grande-Bretagne et d'autres destinations européennes. En janvier 2015, la Commission européenne avait ordonné au gouvernement chypriote de récupérer les plusieurs dizaines de millions d'euros d'aides d'Etat illégalement accordées à la compagnie nationale Cyprus Airways. Incapable de rembourser, la compagnie nationale avait dû fermer ses portes.