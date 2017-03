Poursuite des essais d'intégration du Brimstone 2 sur Eurofighter

Une nouvelle campagne d'essais en vol s'est récemment tenue sur le site de BAE Systems à Warton, au Royaume-Uni, visant à compléter les études lancées sur l'intégration du missile air-sol Brimstone 2 de MBDA à l'Eurofighter. Les essais de scénarios opérationnels devraient se tenir plus tard dans l'année, pour une intégration aux chasseurs de la Royal Air Force en 2018, dans le cadre de la transition du Tornado GR4 à l'Eurofighter. Les études d'intégration avaient débuté à la mi-2014.



Doté d'un autodirecteur radar et laser semi-actif, le Brimstone est intégré sur Tornado depuis 2015 et a notamment été utilisé au Moyen-Orient à partir de 2016.



La phase 3 de la modernisation de l'avion comprend également l'intégration du Storm Shadow et du radar à antenne active et à balayage électronique Captor-E.