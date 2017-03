Commande, nouveau centre de livraison : Boeing se prépare à son renforcement en Chine

Boeing a révélé le 13 mars que la société de leasing CDB avait passé une commande portant sur une trentaine de 737 MAX 8. En parallèle, l'avionneur avance sur son projet d'établissement d'un centre de finition et de livraison 737 (NG et MAX) dans le pays : selon le portail de la municipalité de Zhoushan reprenant un quotidien local, les travaux de construction de ce centre devraient débuter à la fin du mois de mars.



Le centre Boeing à Zhoushan sera localisé dans la zone industrielle aéronautique de l'archipel chinois. Le centre de finition sera opéré conjointement avec la COMAC et se chargera de l'installation des cabines (sièges, IFE, galleys, toilettes, éclairage, revêtements au sol), de la peinture et du support client. Dix-huit jours devraient passer entre l'arrivée d'un 737 à Zhoushan et son départ du centre de livraison.



Le premier appareil à quitter le premier centre de livraison de Boeing en dehors des Etats-Unis devrait le faire en 2018. A terme, ce centre devrait avoir la capacité pour assurer la finition d'une centaine d'appareils par an.



Quant à la commande de CDB Aviation (filiale irlandaise de la banque chinoise CDB), elle porte donc sur une trentaine de 737 MAX 8 d'une valeur de 3,3 milliards de dollars. Elle figurait déjà au carnet de commandes de l'avionneur américain mais l'identité de l'acquéreur n'avait pas été révélée.