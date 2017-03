La Malaisie réceptionne son dernier A400M

La Malaisie a réceptionné son quatrième et dernier A400M le 9 mars dernier sur le site d'Airbus Defence & Space de Séville. L'avion de transport a quitté l'Espagne le 12 mars pour rallier la base aérienne de Subang, en Malaisie, où il devrait arriver le 14, en amont de l'ouverture du salon dédié à l'industrie aérospatiale et maritime LIMA, qui se tiendra du 21 au 25 mars à Langkawi.



La Royal Malaysian Air Force est à l'heure actuelle le seul client export du programme A400M. En juin 2016, l'avionneur européen estimait les perspectives de vente à 200-300 appareils et mettait davantage l'accent sur les capacités de transport et d'aide en cas de catastrophes naturelles et humanitaires, se montrant plus discret sur les capacités militaires et tactiques.