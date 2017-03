Kair Airlines achète huit A320 pour près de 800 millions de dollars

La compagnie sud-coréenne Kair Airlines a commandé huit A320 avec motorisation classique au constructeur aéronautique Airbus, une commande s'élevant à 792 millions de dollars au prix catalogue, selon un communiqué diffusé lundi. Cette nouvelle compagnie a "choisi la famille A320 pour le lancement de ses services low-cost" en 2018, précise le document. Basée à Cheongju, dans le centre de la Corée du Sud, la compagnie desservira essentiellement des destinations en Asie du nord-est. "Nous voyons un énorme potentiel de développement d'un modèle low-cost pour assurer des liaisons entre la région centrale de la Corée du Sud et différentes destinations situées en Chine, à Taïwan et au Japon", a commenté le président de la compagnie Byung Ho Kang, cité dans le communiqué. "Ces nouveaux A320 seront une parfaite solution pour notre business model et nos clients, grâce à leurs faibles coûts d'exploitation et à leur cabine qui est la plus large de tous les monocouloirs", a-t-il ajouté. La famille des A320, qui regroupe les A318, A319, A320 et A321, est la gamme d'appareils la plus vendue par Airbus: plus de 13.000 avions ont été commandés et plus de 7 400 livrés à quelque 400 clients et opérateurs dans le monde. jum/fpo/spi