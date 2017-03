Le Bell 505 Jet Ranger X entre en service

Le premier exemplaire du nouvel hélicoptère monoturbine d'entrée de gamme de l'hélicoptériste américain a été livré à Scott Urschel, un client privé basé à Chandler (Arizona) et propriétaire de l'opérateur Pylon Aviation. Ce premier Bell 505 est configuré pour le transport de passagers et réalisera des vols à la demande et des vols touristiques, ainsi que de l'héliportage.



Le Bell 505 Jet Ranger X est motorisé de façon exclusive par la turbine Arrius 2R de Safran Helicopter Engines (ex-Turbomeca), un moteur pouvant fournir une puissance maximale de 504 chevaux au décollage et disposant d'un régulateur numérique pleine autorité FADEC à double canal, une caractéristique unique dans cette gamme de puissance.



Ce monoturbine léger peut accueillir jusqu'à quatre passagers. Il dispose d'une vitesse de croisière maximale supérieure à 125 noeuds (232 km/h), d'un rayon d'action dépassant les 294 nautiques (344 km), d'une autonomie supérieure à 3 heures et demie de vol et d'une charge utile sous élingue de 1500 livres (680 kg). Son plafond opérationnel est de 18 600 pieds (5 670m). L'avionique du nouvel hélicoptère repose sur la suite intégrée G1000H de Garmin.



À ce jour, le Bell 505 totalise plus de 400 commandes et lettres d'intention d'achat. Une commande portant sur une cinquantaine de nouveaux exemplaires a d'ailleurs été annoncée à Dallas pour l'opérateur chinois Reignwood Aviation. Bell prévoit toujours de produire une cinquantaine d'exemplaires du Jet Ranger X cette année et de tripler les cadences à partir de l'année prochaine.



Le Bell 505 Jet Ranger X est produit dans la nouvelle usine de l'hélicoptériste américain à Lafayette (Louisiane). Les turbines Arrius 2R qui l'équipent sont quant à elles assemblées par Safran Helicopter Engines USA à Grand Prairie (Texas) depuis l'année dernière.



