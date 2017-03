Le prototype de l'Airbus A330-200 au secours des réfugiés sud-soudanais en Ouganda

L'A330-200 d'essai d'Airbus (MSN 871) vient de participer à une importante mission humanitaire à Entebbe (Ouganda) en transportant 100 m3 de matériels (17 tonnes) destinés à aider la population de réfugiés sud-soudanais.



Ce vol spécial était organisé conjointement par la Fondation Airbus, par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et par les Croix-Rouges britannique et ougandaise.



La cargaison humanitaire, qui a été chargée sur l'aéroport d'East Midlands (Royaume-Uni), comprenait notamment du matériel de secours et de l'équipement spécialisé pour l'assainissement de l'eau.



« Avec ce conflit croissant au Soudan du Sud qui oblige de nombreux réfugiés à fuir, la région a sombré dans une catastrophe humanitaire. La FICR nous a demandé de les aider en fournissant un avion d'essai afin de charger du matériel de secours et le transporter en Ouganda » a déclaré Fabrice Brégier, le président de la branche Avions Commerciaux d'Airbus. « Nous sommes heureux de pouvoir soutenir et apporter notre aide logistique à la Croix-Rouge ougandaise afin qu'ils puissent venir en aide aux personnes vulnérables dans le camp de réfugiés » a-t-il ajouté.



Selon l'UNHCR, la population de réfugiés sud-soudanais en Ouganda a plus que triplé en six mois à près de 720 000. Depuis décembre 2013, plus de 1,5 million de personnes ont ainsi quitté le Soudan du Sud pour chercher la sécurité dans les pays voisins.



La Fondation Airbus, qui regroupe des ressources issues de ses différentes filiales, a facilité l'organisation de plus 47 vols de secours en transportant des centaines de tonnes de matériels depuis sa création en 2008. Elle est partenaire de plusieurs ONG, dont la Croix-Rouge, Action contre la Faim, Aviation sans frontières et ses pendants allemand et britannique Luftfahrt Ohne Grenzen et Aviation Without Borders.