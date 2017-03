Nouvelle grève dans les aéroports de Berlin, des centaines de vols annulés

Des centaines de vols ont été annulés à Berlin en raison d'une nouvelle grève du personnel au sol vendredi dans les deux aéroports de la capitale allemande, a appris l'AFP.

Le débrayage, qui a commencé vers 03H00 GMT et doit durer une journée, y a engendré l'annulation de presque tous les vols de passagers et de marchandises. Ainsi, 204 vols ont été supprimés à Schönefeld et 455 à Tegel, a indiqué à l'AFP un porte-parole de FBB, la société qui gère les deux aéroports berlinois.

Cette grève du personnel au sol, après deux mouvements de ce type à Berlin au mois de février, intervient dans le cadre de négociations salariales conduites par Verdi, le syndicat des services. Celui-ci réclame auprès de plusieurs aéroports allemands une meilleure rémunération pour les employés au sol (environ 2.000 personnes à Berlin), qui s'occupent notamment du chargement des bagages ou de l'enregistrement.