Azul révélée comme opératrice de lancement de l'Embraer E195-E2

En marge de la présentation de ses résultats, Embraer a révélé qu'Azul serait l'opératrice de lancement de l'E195-E2. L'avionneur brésilien précise qu'Azul a pris part au développement du plus grand de ses jets régionaux.



La compagnie brésilienne est également la plus importante cliente de l'appareil, avec trente E195-E2 en commande ferme et vingt droits d'achat. Elle a décidé de les aménager en configuration monoclasse de 130 places.



Cette annonce intervient quelques jours après le roll-out du premier E195-E2, qui a eu lieu le 7 mars à Sao José dos Campos. Plus long que l'E190-E2 qui a déjà bien avancé dans sa campagne d'essais en vol, l'E195-E2 est doté d'ailes redessinées par rapport à la première version de la famille E2, qui améliorent ses performances.



L'E195-E2 doit entrer en service au premier semestre 2019.