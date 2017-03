Tunisair clouée au sol quelques heures en raison de tensions sociales

Tunisair a du immobiliser ses avions au sol durant plusieurs heures jeudi en raison des vives tensions entre pilotes et mécaniciens, une mesure spectaculaire pour une compagnie confrontée à des difficultés financières et sociales. Après "quelques heures" d'interruption, les activités ont repris "de manière partielle et progressive" dans l'après-midi, a indiqué la compagnie nationale tunisienne dans un communiqué. En matinée, elle avait annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" de tous ses vols -une mesure rare- du fait de "tensions" depuis des semaines entre pilotes et mécaniciens. Des médias locaux ont rapporté qu'une bagarre avait éclaté peu auparavant entre personnels navigant et technique au départ d'un vol à destination de Paris. Des renforts policiers ont été envoyés à l'aéroport de Tunis-Carthage et une cellule de crise mise sur pied. Le litige entre pilotes et techniciens porte plus généralement sur des questions d'uniforme, a indiqué la radio Mosaïque FM. "Une filiale de la compagnie a mis à disposition des mécaniciens de nouveaux uniformes semblables à ceux des pilotes, il n'y a pas eu concertation", a confirmé à l'AFP un responsable du syndicat UGTT, Imed Fatah. D'après Mosaïque FM, des mécaniciens ont en outre récemment tenu un sit-in devant le siège de l'UGTT pour "dénoncer la façon dont ils sont traités par les pilotes". "Nous appelons les deux parties à tout faire pour apaiser cette tension", a ajouté M. Fatah, responsable du syndicat pour l'Ariana, banlieue où se trouve le siège de Tunisair. La compagnie a fait valoir que des "discussions avec les parties syndicales" et des "mesures transitoires fermes" -dans l'attente des "résultats de l'enquête administrative"- avaient permis une reprise du trafic. Elle a toutefois prévenu de la "poursuite de perturbations", "dans l'attente d'une solution globale". - Départs à la retraite - Interrogés par l'AFP, des passagers ont exprimé leur dépit. "Notre pays (...) doit s'éloigner de ces conflits. Ce n'est pas normal qu'un conflit entre personnels aboutisse" à cela, a déclaré Hamdi Fredj, un Tunisien résidant en Autriche. L'affaire, qui a provoqué un tollé, intervient à un moment où Tunisair tente de s'extraire des difficultés financières ayant suivi la révolution de 2011. Elle a été en particulier affectée par la crise du tourisme après les attentats du musée du Bardo et de Sousse, en 2015. Des rumeurs de suppressions d'emplois ont couru tout au long de 2016, qui a toutefois marqué un léger redressement: en fin d'année, la compagnie a fait état d'une hausse de près de 10% de son trafic passagers sur un an. Un plan de non remplacement de départs à la retraite -à hauteur de 400 emplois (sur plusieurs milliers)- est désormais privilégié, selon le responsable de l'UGTT. Tunisair dispose d'une flotte de 29 appareils et propose des vols quotidiens vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Grâce à l'acquisition d'un Airbus A330, elle a ouvert ces derniers mois une ligne transatlantique vers Montréal, où vit une importante communauté tunisienne. En décembre, elle a annoncé être parvenue à vendre à Turkish Airlines, pour 73 millions d'euros, un Airbus A340 initialement destiné à l'ex-président Zine el Abidine Ben Ali. Le coût de son stationnement à Bordeaux (France) pesait depuis des années sur les comptes de l'entreprise.