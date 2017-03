Confort à bord Avec ses QSuites, Qatar Airways place toujours plus haut la barre du confort à bord Emilie Drab à Berlin aujourd'hui à 17h12 | 1025 mots aujourd'hui à 17h12 © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés Je sais que les passagers attendent beaucoup. Nos nouvelles QSuites seront une expérience qui va encore relever leurs attentes », explique Akbar Al-Baker. Le CEO de Qatar Airways était au salon ITB de Berlin le 8 mars pour lever le voile sur les nouveaux sièges de classe affaires de la compagnie, en développement depuis deux ans et annoncés lors de la livraison de son premier A350.



Akbar Al-Baker répétait depuis que le nouveau concept allait révolutionner le confort à bord et qu'il ne s'agirait pas simplement d'un produit affaires, mais qu'il se rapprocherait de près d'un produit de Première. En effet, disposés en 1-2-1, revêtus de cuir italien et de satin, les fauteuils des QSuites se transforment en lits plats et offrent une intimité totale grâce à des panneaux coulissants qui permettent de s'isoler du reste de l'avion, selon le système des suites de première qui se ferment par des portes. Le passager pourra également signaler qu'il ne souhaite pas être dérangé.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Mais le concept va au-delà. Pour les personnes voyageant à plusieurs, ils offrent également un véritable espace de socialisation. Tous les panneaux peuvent basculer, les écrans de l'IFE peuvent être déplacés et les passagers peuvent voyager ensemble : en couple, en famille ou pour le travail. Par exemple, le carré de sièges du centre peut se transformer en espace de réunion pour quatre personnes. Deux sièges côte à côte peuvent se déployer en un lit double. En bref, les QSuites sont totalement personnalisables.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

« Le produit a été inspiré par la vision que j'ai du voyage et de mon pays », a indiqué Akbar Al-Baker. Développées par Qatar Airways, les QSuites sont brevetées, qu'il s'agisse du design global ou des détails des sièges. Ils sont toutefois produits par B/E Aerospace.



Les QSuites seront installées sur 777 et A350-1000. Leur mise en service est prévue à partir du mois de juin sur un 777 rétrofitté, qui sera affecté à la desserte de Londres Heathrow ; un programme intensif de retrofit débutera alors dans les installations de maintenance à Doha et en Europe et se poursuivra jusqu'au milieu de 2018, date à laquelle toute la flotte éligible aura été réaménagée à raison d'un appareil par mois. Du côté des appareils neufs, c'est également un 777 qui sera livré directement avec les nouvelles cabines en sortant d'usine, suivi des A350-1000. A noter que Paris sera la deuxième destination à accueillir un appareil équipé du produit, suivi de New York JFK.



Les QSuites occuperont le même espace que celui prévu pour une classe affaires classique. Trente-deux sièges seront installés sur 777 et trente-six sur A350-1000.



En revanche, elles n'équiperont ni les 787, ni les A380. Les 787 parce qu'ils sont un petit peu plus étroits que les A350 et les A380 parce que la classe affaires est située sur le pont supérieur et que la courbure des parois ne permet pas leur installation. Akbar Al-Baker indique donc qu'un autre siège est en développement pour cette partie de la flotte. L'objectif étant d'avoir un produit unifié, il sera très similaire au QSuites et offrira notamment le même concept d'intimité. Il sera déployé sur la flotte de 787-9 à compter de la livraison des premiers appareils fin 2018.



Le service a également été revu, avec la fourniture d'un nouveau pyjama par The White Company et d'une trousse de soin avec des produits de la marque Bric's, mais aussi en termes de restauration. Un nouveau menu a été développé qui permet notamment de choisir une sélection de plats à partager, pour coller à l'esprit de socialisation du siège.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

De même, le système de divertissement en vol Oryx One a vu son interface simplifiée et son contenu enrichi pour proposer 3 000 options de divertissement. Le système de connectivité sera également amélioré à partir de cet été.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

La console permettant de contrôler le sièges, brancher ses appareils... © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Les QSuites ne sont que le flamboyant début d'un programme plus vaste d'amélioration des cabines, qui verra donc l'introduction d'un nouveau siège de classe affaires sur 787 et A380, mais qui porte également sur le développement d'un nouveau produit de classe économique. Lui aussi doit relever les standards et se rapprocher d'une classe économique premium - une classe que Qatar Airways se refuse toujours à introduire. Il s'agira là encore d'un nouveau concept, qui sera installé sur 777 et A350-1000. « Nous serons toujours en avance sur nos concurrents. Personne ne pourra fournir le luxe que Qatar Airways peut fournir ».



