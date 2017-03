La FAA certifie le 737 MAX 8

Le 737 MAX 8 a récemment obtenu sa certification de la FAA, après une campagne d'essais de plus d'un an, qui a nécessité quatre appareils. Les premières livraisons du monocouloir de Boeing sont attendues « ces prochains mois ». Norwegian et Southwest devraient être les premières compagnies à mettre en service le 737 MAX 8, la low-cost norvégienne ayant déjà révélé le plan de vol de ses premiers appareils sur ses liaisons transatlantiques à partir du mois de juin.



Motorisé par le Leap-1B de CFM International, le premier exemplaire avait effectué son vol inaugural en janvier 2016 et a notamment été présenté lors du salon aéronautique de Farnborough en juillet dernier. Il affiche une baisse de 14% de consommation de carburant et d'émissions de CO2. Le MAX 8 devrait être suivi d'un autre modèle en 2019, le MAX 200, doté d'une plus grande capacité.



Cette certification intervient quelques jours après le roll-out du deuxième membre de la famille 737 MAX, le 737 MAX 9.