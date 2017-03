Marko Erman, Directeur Recherche & Technologies de Thales

Adepte convaincu de l'open innovation, pilotant un budget annuel de plus de 700 millions d'euros, Marko Erman, 63 ans, a déjà publié 17 brevets et effectué plus de 150 publications dans des revues ou congrès scientifiques. Ce diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST) a exercé différentes fonctions aux Laboratoires électroniques Philips (LEP), entre 1982 et 1991, puis chez Alcatel. C'est en 2003, qu'il entre dans le groupe Thales, comme directeur de la recherche et technologie de la division systèmes terre et interarmées. En (...)