Les avions de Tunisair cloués au sol en raison de tensions sociales

La compagnie nationale Tunisair a annoncé jeudi matin interrompre toutes ses liaisons aériennes "jusqu'à nouvel ordre" en raison de vives "tensions" entre pilotes et techniciens, évoquant la nécessité de "préserver la sécurité de la flotte". "Du fait de nouvelles tensions entre deux corps de métiers de Tunisair et de l'altercation ce matin à (l'aéroport) Tunis-Carthage, la société a décidé d'interrompre tous ses vols jusqu'à nouvel ordre", dit la compagnie dans un communiqué. Selon la radio Mosaïque FM, des heurts ont éclaté entre personnel navigant --un commandant de bord et son co-pilote-- et techniciens au départ d'un vol pour Paris, sur fond de tensions entre ces professions au cours des dernières semaines. Des renforts policiers ont été envoyés à l'aéroport de Tunis-Carthage. Le ministre des Transports Anis Ghedira s'est également rendu sur place. A la mi-journée, plusieurs cars de police étaient stationnés devant le principal aérogare, a constaté un journaliste de l'AFP. A l'intérieur du terminal, l'atmosphère était calme. Une cellule de crise a été mise en place, a indiqué par sms à l'AFP un dirigeant de Tunisair, Moez Ben Rejeb. Seul habilité à communiquer au nom de la compagnie selon le service de presse, il n'a fait aucun autre commentaire. Interrogé, le Premier ministre Youssef Chahed n'a pas non plus voulu faire de déclaration. "Le ministre des Transports participe actuellement à la cellule de crise. Ils sont en train de débloquer la situation", a affirmé à l'AFP une source gouvernementale sous couvert de l'anonymat. D'après des médias locaux, le litige entre pilotes et techniciens porte sur des questions d'uniforme. Mosaïque FM rapporte en outre que des mécaniciens ont tenu un récent sit-in devant le siège du puissant syndicat UGTT pour "dénoncer la façon dont ils sont traités par les pilotes". Dans son communiqué, Tunisair présente "ses excuses à ses clients", mais relève que cette décision vise à "préserver la sécurité de la flotte". Elle ne fournit pas d'indication sur le nombre de vols touchés. La compagne nationale tunisienne dispose au total d'une flotte de 29 appareils, et propose des vols quotidiens à destination de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Grâce à l'acquisition récente d'Airbus A330, elle a récemment ouvert une ligne transatlantique sur Montréal, où vit une importante communauté tunisienne. En France, elle dessert Paris mais aussi de nombreuses autres villes (Lyon, Marseille, Nice ou encore Toulouse). Tunisair a été confrontée à des difficultés financières et sociales depuis la révolution de 2011. Elle a été en particulier affectée par la crise du secteur touristique après les attentats du musée du Bardo et de Sousse, en 2015. Des rumeurs de suppressions d'emplois ont couru tout au long de 2016, qui a toutefois marqué un léger redressement pour la compagnie: en fin d'année, elle a fait état d'une hausse de près de 10% de son trafic passagers sur un an. En décembre, elle a par ailleurs annoncé être parvenue à vendre à Turkish Airlines, pour 73 millions d'euros, un Airbus A340 initialement destiné à l'ex-président Zine el Abidine Ben Ali. Le coût de son stationnement à Bordeaux (France) pesait depuis des années sur les comptes de l'entreprise.