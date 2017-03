Emirates présente le nouveau bar de ses A380

Conservant sa forme de fer à cheval, il est toutefois plus sobre, avec le choix de teintes plus claires (tons champagne, boiseries plus sombres). L'aménagement autour du bar a été complètement revu, avec l'installation de tables de part et d'autre, à la place des canapés qui longeaient les parois de la cabine. Emirates précise que 26 passagers pourront se retrouver simultanément dans le bar, dont huit pourront s'asseoir.





Emirates avait annoncé en février qu'elle allait installer un nouveau bar dans ses A380. En attendant son entrée en service au mois de juillet sur l'un des A380 dont la compagnie attend la livraison, il a été présenté grandeur nature le 8 mars au cours du salon touristique ITB, qui se déroule à Berlin jusqu'au 10.Conservant sa forme de fer à cheval, il est toutefois plus sobre, avec le choix de teintes plus claires (tons champagne, boiseries plus sombres). L'aménagement autour du bar a été complètement revu, avec l'installation de tables de part et d'autre, à la place des canapés qui longeaient les parois de la cabine. Emirates précise que 26 passagers pourront se retrouver simultanément dans le bar, dont huit pourront s'asseoir.Accessible aux passagers de première classe et de classe affaires, le bar sera isolé du reste de la cabine par des rideaux insonorisés et profitera d'une nouvelle ambiance sonore grâce à l'installation de caissons basse. Par ailleurs, il sera équipé d'un écran de télévision de 55 pouces. Enfin, son ambiance lumineuse a également été revue et ses volets de hublot seront dotés d'un éclairage LED intégré.Seuls les nouveaux A380 de la compagnie seront équipés de cette nouvelle version du salon. Les 93 actuellement en service garderont leur aménagement actuel.