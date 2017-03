Le DGA partisane d'une « délégation importante » en matière de MCO militaire

Le Directeur général à l'armement notait lors de la présentation des résultats annuels de la DGA le 6 mars que « les efforts ont payé pour la disponibilité des hélicoptères et des Rafale, qui s'est bien améliorée depuis quelques années ». Il indiquait par ailleurs être « fermement partisan d'une délégation importante, au travers de contrats aux objectifs précis et des pénalités non moins imprécises et non moins importantes ». Ces contrats « doivent être rédigés de manière performante et éviter un séquencement trop faible des opérations ». « Il (...)