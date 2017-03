Airbus s'intéresse de très près au centre MRO de Thai Airways à U-Tapao

Airbus vient de signer un protocole d'accord (MoU) avec Thai Airways visant à l'évaluation du développement d'un grand centre de maintenance sur la plateforme aéroportuaire d'U-Tapao, situé au sud-est de Bangkok.



Cet accord a été signé aujourd'hui à Bangkok par le Président par intérim de la compagnie publique thaïlandaise Usanee Sangsingkeo et par Fabrice Brégier, le President d'Airbus Commercial Aircraft, en présence du vice-Premier ministre thaïlandais Somkid Jatusripitak.



Selon cet accord, ce futur centre MRO pourrait devenir l'un des plus modernes et l'un des plus étendus de la région Asie-Pacifique, offrant de la maintenance lourde ainsi que de la maintenance en ligne pour une large gamme de types d'appareils. Airbus précise que les nouvelles installations pourraient être dotés des dernières technologies numériques pour analyser les données d'entretien des aéronefs, ainsi que des techniques d'inspection avancées, y compris l'utilisation de drones pour surveiller les cellules des avions.



Le gouvernement thaïlandais s'est fixé comme objectif de transformer l'aéroport d'U-Tapao en un hub majeur dans la MRO et Thai Airways cherchait un important partenaire étranger pour créer une JV dans la MRO depuis des mois, comme nous l'avait d'ailleurs précisé Charamporn Jotikasthira, l'ancien Président de Thai Airways lors du ferry flight du 1er A350 de la compagnie vers Bangkok.



Charamporn Jotikasthira a quitté la compagnie le 10 février dernier pour cause de limite d'âge.



Les installations de maintenance de Thai Airways sont principalement implantées sur l'aéroport historique de Bangkok à Don Muang ainsi que sur son hub de Suvarnabhumi. La compagnie possède par ailleurs un important hangar à U-Tapao, majoritairement dédié à la maintenance des monocouloirs 737. Thai Airways dispose par ailleurs de nombreux agréments délivrés par la FAA et l'EASA, ainsi que par de nombreux pays de la région et du Moyen-Orient.



L'aéroport international d'U-Tapao, situé à proximité de la cité balnéaire de Pattaya, partage ses installations avec une base aéronavale thaïlandaise. U-Tapao était notamment l'une des principales bases aériennes de l'US Air Force durant la guerre du Vietnam, accueillant de nombreux B-52. La plateforme a par exemple largement participé aux intenses bombardements organisés lors de la bataille de Khe Sanh en 1968.