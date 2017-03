Safran crée un centre d'excellence en MRO pour ses nacelles

Safran Nacelles optimise ses services clients et coordonne son réseau MRO. La division du groupe Safran a annoncé la création d'un centre d'excellence spécialisé dans la maintenance, la réparation et la révision des nacelles qu'elle produit, que ce soit pour équiper les avions d'affaires ou les avions de ligne. Il sera situé sur son site de Pont-Audemer, en Normandie.



Le centre d'excellence sera compétent sur tous les équipements de la nacelle, des composants de structures complexes aux aubes de redressement moteur, et pourra réaliser des interventions sous aile. Toutes (...)