France : Trafic aérien en hausse de 3,1% en 2016 grâce aux low-cost

Les aéroports français ont enregistré en 2016 une croissance de 3,1%, inférieure à la moyenne européenne mais poussée par la croissance constante du trafic des compagnies à bas coût et des aéroports régionaux, selon un rapport de l'Union des aéroports français (UAF) publié mercredi. "La hausse du trafic low-cost contribue à hauteur de 93,6% à l'augmentation totale du trafic" et la part du low-cost sur l'ensemble des aéroports métropolitains "se monte désormais à 30,3% (43,3% hors plateformes parisiennes", indique l'organisation professionnelle des aéroports français dans son rapport annuel. Le trafic low-cost dans les dix principaux aéroports français a augmenté de près de 11% en 2016 avec des croissances soutenues à Nantes (+38,5%, Lyon-Saint-Exupéry (+24,9%), Toulouse-Blagnac (+17,6%), Bordeaux (+15,9%) Paris-Charles de Gaulle (+13,8%) et Orly (+12,6%), souligne l'organisation. Si globalement la croissance du trafic national de passagers en France est restée "soutenue", elle a néanmoins été inférieure à la dynamique européenne (+5,1%), note-t-elle. Le trafic a été tiré par "les bons taux de croissance des aéroports en région (+4,4%) et des aéroports Outre-mer (+4,7%)" tandis que la croissance du hub de Paris-Charles de Gaulle a été "bridée par le contexte sécuritaire" (+0,3% contre +3,1% en 2015), selon le rapport. Les attentats de novembre 2015 à Paris et de juillet 2016 à Nice, qui ont fait fuir une partie de la clientèle touristique internationale, ont particulièrement affecté le trafic de Paris-Charles de Gaulle, Beauvais et Nice. Cet effet négatif s'est estompé au fil du temps, selon l'UAF qui précise que le trafic de Lille-Lesquin a progressé en 2016 de 15%, "alimenté en partie par les détournement de trafic en provenance de Bruxelles", à la suite des attentats à Bruxelles-Zaventem en mars 2016. L'UAF note enfin que si les aéroports parisiens concentrent toujours une part importante des flux, leur part dans le trafic passagers des aéroports métropolitains tend à diminuer. En 2012, elle représentait 56,4% (61,1% en 2005) contre 55% en 2016.