SAS creuse ses pertes au premier trimestre face à la concurrence low-cost

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mercredi avoir creusé ses pertes au premier trimestre sous l'effet de la concurrence des compagnies à bas coût, et prévoit de nouvelles mesures de réductions des coûts. Le transporteur a essuyé une perte nette de 556 millions de couronnes suédoises (58,4 millions d'euros) à l'issue du premier trimestre (novembre-janvier) de son exercice décalé contre -246 millions un an plus tôt. SAS pâtit en particulier du développement agressif de la compagnie low-cost Norwegian qui, fondée en 2002, offre beaucoup moins d'avantages salariaux et sociaux, et a établi une filiale irlandaise pour ses vols long-courriers. "Nos problèmes de rentabilité soulignent l'importance pour SAS de trouver une parade au désavantage que nous avons en termes de coûts comparé à des concurrents plus récemment établis", a commenté le PDG Rickard Gustafson. Il a précisé que de "nouvelles mesures" de réduction seraient engagées en 2017, dont le détail sera dévoilé au cours du second semestre, en plus du plan d'économie de 1,5 milliard de couronnes déjà mis en branle. "Sans cela, la perte de rentabilité tendancielle obligera SAS à réduire ses opérations et à réduire le nombre de ses liaisons", a-t-il prévenu. Pour limiter son exposition aux salaires élevés de Scandinavie, SAS, concentré sur ses plateformes de Stockholm, Copenhague et Oslo, a annoncé début février qu'elle allait établir une filiale en Irlande et ouvrir des plateformes à Londres et en Espagne. Sur le plan commercial, SAS a indiqué avoir transporté 500.000 passagers de plus au premier trimestre qu'un an auparavant, et dégagé un chiffre d'affaires de 8,9 milliards de couronnes.