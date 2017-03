L'Embraer 195-E2 effectue à son tour son roll-out

Alors que Boeing célébrait le roll-out du 737 MAX 9 à Renton, Embraer menait une cérémonie parallèle à Sao José dos Campos pour présenter son premier E195-E2. L'appareil a réalisé son roll-out le 7 mars et va désormais se préparer pour son premier vol, prévu dans les prochains mois.



L'E195-E2 peut abriter trois rangées de sièges de plus que l'E195 actuel et sera certifié à une capacité maximale de 146 places en configuration monoclasse. Malgré cela, son rayon d'action a lui aussi été accru, de 450 nm à 2 450 nm. Le plus grand des E-Jets a en effet une aile particulière qui optimise ses performances, notamment en termes de consommation de carburant, et est propulsé par les GTF de Pratt & Whitney, qui contribueront largement à son efficacité.



Luis Carlos Affonso, le COO d'Embraer Commercial Aviation, rappelle par ailleurs que la quatrième génération des systèmes fly-by-wire permet de réduire de 20% la surface de l'empennage, ce qui participe à la réduction du poids et de la traînée.



Embraer indique que deux E195-E2 participeront au programme de certification. Le premier sera dédié aux essais aérodynamiques et de performances, tandis que le second permettra de valider les processus de maintenance et les systèmes cabine. Il réalisera son premier vol d'ici la fin de l'année. Le calendrier de développement est toujours respecté et l'entrée en service de l'E195-E2 reste prévue pour le premier semestre 2019.