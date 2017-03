Le 737 MAX 9 effectue son roll-out

Après avoir révélé de premières données sur le futur 737 MAX 10, Boeing est revenu au présent pour dévoiler le premier 737 MAX 9. L'appareil a été présenté aux employés de l'avionneur américain le 7 mars, à Renton (Seattle).



Il va désormais devoir effectuer une série d'essais sur ses systèmes, son ravitaillement et ses moteurs avant de pouvoir s'envoler. Ce vol inaugural est prévu dans les prochaines semaines.



La famille 737 MAX compte donc désormais deux membres réels, le MAX 8, qui doit entrer en service au plus tard au mois de juin (cette date étant celle de la mise en service des appareils de Norwegian), et le MAX 9. Celui-ci a été allongé de 2,6 mètres par rapport au MAX 8 et peut transporter 220 passagers sur 6 500 km. Il doit entrer en service en 2018.



D'autres versions sont prévues : le 737 MAX 200 - une version du MAX 8 étudiée spécifiquement pour répondre aux besoins des low-cost, avec l'ajout d'une paire de portes et le retrait d'une partie des galleys pour permettre d'embarquer davantage de passagers -, le MAX 7 et le MAX 10 annoncé dans la matinée - allongé de 1,68 mètre par rapport au MAX 9.