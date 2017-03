Boeing dévoile son 737 MAX 10

Boeing a attendu l'ouverture du salon ISTAT à San Diego pour publier la première image de son 737 MAX 10X. Randy Tinseth, le directeur marketing de Boeing Commercial Airplanes, a confirmé à cette occasion que des discussions étaient désormais engagées avec des clients potentiels de cette version allongée du 737 MAX et que des offres avaient été formulées. On pense évidemment à United Airlines.



L'objectif du 737 MAX 10X est de proposer un appareil avec des capacités accrues, en termes de nombre de sièges. Randy Tinseth affirme que cet appareil aura la même capacité que l'A321neo mais des coûts inférieurs de 5% et un rayon d'action un petit peu plus important.



Le futur 737-10 devrait afficher une longueur de 43,8m, soit 66 pouces (1,68m) de plus que le 737-9, l'équivalent de deux rangées de sièges supplémentaires. Rien n'a cependant été officiellement annoncé quant à une modification des jambes du train principal, ni sur une augmentation possible de la poussée maximale des LEAP-1B.



Boeing estime que le développement du MAX 10X sera relativement réduit, permettant une entrée en service autour de 2020.



Le roll-out du 737-9 est quant à lui prévu aujourd'hui à Renton.