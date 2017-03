Aer Lingus franchit le pas et se dote d'A321neoLR

Aer Lingus avait déjà clairement exprimé son intérêt pour l'A321neoLR, ceci dès 2015 donc avant même que la compagnie irlandaise intègre IAG. Ce projet est finalement devenu réalité. Air Lease a annoncé le 6 mars qu'elle avait conclu des contrats de leasing à long terme avec Aer Lingus portant sur l'acquisition de sept A321neoLR.



Les appareils seront livrés à partir du deuxième trimestre 2019. Air Lease précise que trois A321neoLR seraient remis au cours de cette année 2019 et les quatre autres en 2020.



Aer Lingus envisage de les utiliser sur ses liaisons transatlantiques vers les Etats-Unis et le Canada. Une partie des appareils permettra de remplacer les quatre 757-200 actuellement en service - pour lesquels elle avait exprimé sa satisfaction mais qui ont une moyenne d'âge de vingt ans désormais - mais aussi de faire croître la flotte et d'ouvrir de nouvelles lignes.



Norwegian aura toutefois agi plus rapidement. La low-cost norvégienne va lancer au mois de juin ses premières liaisons transatlantiques en monocouloir, en 737 MAX toutefois. Mais elle attend également des A321neoLR, qu'elle destine eux aussi à son réseau entre l'Europe et les Etats-Unis.