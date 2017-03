L'Iran teste le système russe de défense antiaérienne S-300 (TV d'Etat)

L'Iran a testé avec succès le système russe de défense antiaérienne S-300, désormais "opérationnel", a rapporté samedi la télévision d'Etat Irib, dans un contexte de tensions accrues entre l'Iran et les Etats-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. La télévision a précisé que "plusieurs objectifs, notamment un missile balistique et un drone, avaient été abattus" lors de ce test effectué "en présence des responsables politiques et militaires dans une des bases de défense antiaérienne" située dans le désert iranien. Le général Farzad Esmaili, commandant de la défense antiaérienne iranienne, a par ailleurs déclaré à Irib que le système de défense antiaérienne Bavar 373, fabriqué localement, "sera testé très prochainement", affirmant qu'il était "plus moderne que le S-300", acheté à la Russie. "Le S-300 est un système fatal pour les ennemis" et son déploiement aux côtés d'autres systèmes antiaériens "rend le ciel du pays plus sûr", a-t-il dit. En 2010, la Russie avait suspendu un contrat de fourniture du système S-300 à l'Iran à la suite des sanctions imposées par l'ONU visant à pousser Téhéran, accusé de chercher à se doter de l'arme atomique, à cesser ses activités nucléaires sensibles. Mais la conclusion en juillet 2015 d'un accord nucléaire historique entre la République islamique et les grandes puissances a permis la levée progressive de ces sanctions et à la Russie de reprendre la livraison des S-300, réceptionné par l'Iran en 2016. En août, la télévision d'Etat avait montré le déploiement de ce nouveau système antiaérien autour du site nucléaire de Fordo, situé dans une montagne près de la ville de Qom (nord).