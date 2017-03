Le ministre francais de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a réceptionné jeudi six avions de transport A400M aux capacités répondant aux besoins des forces armées, en se disant "satisfait" de voir que leur constructeur Airbus ait tenu ses engagements, mais "exigeant" pour la suite. "Je suis satisfait et exigeant", a déclaré le ministre en marge d'une cérémonie sur la base aérienne 123 de l'armée de l'air près d'Orléans. Observant qu'Airbus "a été au rendez-vous", il a estimé que cela "montre qu'on peut être au rendez-vous pour la suite". L'armée de l'air pris livraison de 11 A400M à ce jour, dont six sont aux standards opérationnels exigés par la France à ce jour (aéro-largage, protection, première capacité sur terrain sommaire). Ce plan de livraison des six appareils à ce standard à été baptisé "plan Hexagone". L'armée de l'air devra en avoir réceptionné 15 au terme de la Loi de programmation militaire (LPM) 2014-19. Dans son discours. M. Le Drian a insisté sur l'importance de doter l'armée française, déployée sur plusieurs théâtres d'opération notamment en Afrique, de moyens de transport militaire aux capacités opérationnelles nécessaires pour soutenir ses troupes. Mais alors qu'Airbus a demandé aux Etats clients de l'appareil de "réengager des discussions" autour de ce programme, il a rappelé l'importance du respect des engagements pris. Le groupe a transmis une lettre en ce sens aux pays concernés (France, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg, Grande-Bretagne et Turquie). "C'est bien connu, et ce que je vais dire maintenant n'est pas un avertissement, c'est une précaution, la confiance se perd plus vite qu'elle ne se gagne", a déclaré le ministre dans un discours devant les aviateurs de la base. "Le partenariat qui nous unit à l'entreprise franco-allemande d'aéronautique doit respecter la vocation autant militaire que civile de cette dernière, et Tom Enders (le patron d'Airbus, NDLR) le sait bien et je crois l'entend". Airbus souhaite que les pénalités financières et les rétentions de paiement, ou le maintien du calendrier de livraison dans son état actuel, n'alourdissent pas la facture, alors qu'il a annoncé en février une nouvelle provision de 2,2 milliards d'euros en raison des problèmes que connaît l'appareil. Cette somme s'ajoute à celles de 290 millions d'euros et de 551 millions annoncées en 2015 et 2014. Tom Enders a expliqué que son groupe avait "besoin de la coopération des clients (...) pour faire avancer le programme et stopper l'hémorragie", lors de la présentation des résultats du groupe fin février. Le programme A400M a connu d'importants surcoûts et retards. Le premier appareil été livré en 2013, quatre ans après la date prévue. Et avec les dernières provisions annoncées par le groupe aéronautique, le montant total du programme dépasse 30 milliards d'euros, contre un peu plus de 20 prévus a l'origine. L'A400M a également connu un accident tragique en mai 2015, lors d'un vol d'essai qui a coûté la vie à quatre des six membres d'équipages près de Séville en Espagne. Faisant allusion à la crise qui a suivi cet événement, M. Le Drian a rappelé avoir "passé une forme de contrat moral avec Airbus (...) que Tom Enders à accepté d'endosser: le plan +Hexagone+ visant à livrer six avions dotés de capacités tactiques avant la fin de l'année 2016.""Le pari a été tenu à quelques jours près", a-t-il estimé. Il a également rendu hommage au travail effectué par Marwan Lahoud, le directeur de la stratégie d'Airbus qui a quitté ses fonctions fin février, présent jeudi à Orléans, et à Fernando Alonso, le patron du programme.