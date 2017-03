Aeroflot renoue avec les bénéfices, le trafic décolle

Le premier groupe aérien russe, Aeroflot, s'est dit jeudi "optimiste" pour 2017 après avoir renoué avec les bénéfices l'an dernier, sous l'effet d'une hausse de son trafic passagers, d'un strict contrôle de ses dépenses et du rebond du rouble. La société contrôlée par l'Etat russe, qui exploite la compagnie du même nom ainsi que plusieurs autres transporteurs régionaux ou low-cost, a dégagé en 2016 un bénéfice net de 38,9 milliards de roubles (630 millions d'euros) contre une perte de 6,5 milliards de roubles (105 millions d'euros) un an plus tôt. Son bénéfice d'exploitation a bondi de 43%, à 63,2 milliards de roubles (1 milliard d'euros), tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 19%, à 495,9 milliards de roubles (8 milliards d'euros). Aeroflot, comme l'ensemble du secteur aérien russe, a payé un lourd tribut à la crise de 2014-2015 en Russie, marquée par une chute du rouble synonyme de hausse des coûts (kérosène, leasing...) et par une diminution du pouvoir d'achats des ménages pesant sur le trafic passagers. La compagnie, membre de l'alliance SkyTeam avec Air France-KLM, a cependant vu sa domination sur le ciel russe se renforcer avec la faillite de sa principale concurrente Transaero. "Nous avons réussi à faire des progrès importants autant opérationnels que financiers", a souligné dans un communiqué le directeur financier, Chamil Kourmachov. "L'accélération de la croissance de nos indicateurs d'exploitation au quatrième trimestre 2016 ainsi que l'amorce d'amélioration de la situation macroéconomique nous permettent de nous montrer optimistes pour 2017 et les perspectives de développement du groupe", a-t-il ajouté. Les revenus ont été soutenus par une hausse de 10% du trafic en 2016, à 43,4 millions de passagers, dont 29 millions pour la compagnie Aeroflot (+11%). Le groupe a également profité d'un meilleur taux de remplissage de ses avions, d'un effet de changes positif lié au rebond du rouble et d'un "strict contrôle de ses dépenses d'exploitation grâce à un niveau élevé de numérisation".