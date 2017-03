TAP Portugal renoue avec les bénéfices en 2016

Les comptes de la compagnie aérienne TAP Portugal sont sortis du rouge en 2016, affichant un bénéfice net de 34 millions d'euros, contre une perte de 99 millions d'euros l'année précédente, a-t-elle annoncé mercredi. Ce retour aux bénéfices est notamment dû à une réduction des coûts d'exploitation, en recul de 10% à 2,04 milliards d'euros, qui a largement compensé la baisse de 6,5% du chiffre d'affaires, à 2,24 milliards d'euros, a expliqué la TAP dans un communiqué. La TAP, dont les comptes étaient repassés dans le rouge en 2014 après cinq années de bénéfices, a également profité d'un plan d'expansion sur le marché nord-américain, a précisé la compagnie dirigée depuis juin 2015 par le consortium américain Atlantic Gateway. A la tête du consortium, l'homme d'affaires américano-brésilien David Neeleman a développé le marché outre-Atlantique, la TAP disposant depuis juin 2016 de deux nouvelles liaisons vers New York et Boston en plus de celles vers Miami et Newark. TAP Portugal a transporté un nombre record de 11,7 millions de passagers en 2016, soit une hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente. La plus forte croissance a été enregistrée sur les vols à destination des Etats-Unis, avec une hausse de 65%. La TAP a mis aussi en avant "les gros investissements" effectués par ses nouveaux actionnaires, permettant notamment "la rénovation totale de la flotte régionale, qui est passée d'une des plus anciennes d'Europe à la plus jeune". Après avoir privatisé la TAP à 61% en 2015 sous l'impulsion du gouvernement de droite de l'époque, l'État portugais avait annoncé début 2016 remonter à 50% du capital après l'arrivée au pouvoir d'un exécutif socialiste. La TAP, qui compte plus de 10.000 salariés, s'était retrouvée en 2015 à court de trésorerie. Sa dette totale a été entre-temps réduite, avoisinant désormais les 700 millions d'euros.