Thales tire toujours profit de la croissance de l'aéronautique civile

Thales présentait ce matin ses résultats annuels, affichant pour la quatrième année consécutive un book-to-bill supérieur à un (1,1 en 2016). Le carnet de commandes du groupe atteint ainsi un nouveau record à 33,5 milliards d'euros, avec 16,514 milliards d'euros de contrats engrangés pour la seule année 2016. Le chiffre d'affaires progresse de 6,8% en organique, atteignant les 14,885 milliards d'euros. Mieux, la marge d'Ebit progresse est dépasse pour la toute première fois les 9%.



Comme la souligné Patrice Caine, le PDG de Thales, lors d'une conférence de presse, le groupe est toujours porté par des marchés en bonne forme et en particulier par le secteur Aérospatial (l'un des trois grands pôles d'activité de Thales avec le Transport et le pôle Défense & Sécurité). Les activités avioniques continuent leur progression avec l'augmentation des cadences de livraisons chez les avionneurs et les IFEC affichent une dynamique encore plus soutenue. Quant au secteur du Spatial, Patrice Caine a évidemment rappelé que Thales était l'un des leaders dans les constellations et que la demande pour des solutions de nouvelle génération se poursuivait (Iridium NEXT...).



Pour le secteur Aérospatial, Thales a enregistré des commandes valorisées à 5,87 milliards d'euros en 2016 (-6% en organique par rapport à 2015) et a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 8,5% en organique sur la période (5,81 milliards d'euros), la marge d'EBIT progressant de 0,2 point pour frôler les 10% (9,8).



Pascal Bouchiat, le Directeur financier de Thales a précisé que cette baisse constatée dans les prises de commande pour l'Aéropatial était simplement liée au contrat non récurrent du satellite militaire Comsat NG annoncé l'année dernière. Il précise aussi que la tendance de progression du chiffre d'affaires pour les IFE est encore plus dynamique (croissance à deux chiffres).



Parmi les 14 gros contrats de Thales pour 2016 (montant supérieur à 100 millions d'euros) figurent évidemment le contrat lié à la commande de 36 Rafale pour l'Inde, l'équipement en IFE des futurs 777X d'Emirates, la fourniture à l'opérateur SES d'un nouveau satellite dédié à la connectivité à bord (SES 17) et la modernisation du contrôle aérien civil et militaire de Bolivie.



Thales a par ailleurs précisé que le contrat d'IFE STV+ destiné à la compagnie américaine JetBlue comptait aussi toujours parmi ses plus importants contrats détenus en carnet. La fourniture de cette nouvelle solution de divertissement proposant des chaînes de télévision en direct est en effet valorisé à entre 400 et 600 millions d'euros.