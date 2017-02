Air Caraïbes réceptionne le 1er A350 destiné à une compagnie française

Immatriculé F-HHAV, il s'agit du premier de trois A350-900 acquis avec le concours d'AerCap et le premier A350 d'une commande totale de sept appareils - quatre A350-900 et trois A350-1000. Ils seront exploités par Air Caraïbes et sa nouvelle compagnie-soeur low-cost French blue. Le deuxième A350-900 devrait être livré à la fin du mois de mars.



Le premier ne l'attendra pas toutefois pour entrer en service. Après un vol de démonstration prévu au-dessus de la France le 1er mars, il entrera en service le 2 mars sur les lignes entre Orly et Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Rien qu'avec les deux premiers appareils, les capacités vont augmenter de 7% sur ces deux routes.



Doté de l'atmosphère cabine Airspace conçue par Airbus, l'A350-900 est en effet aménagé en configuration triclasse de 389 places, avec dix-huit fauteuils (full flat) de classe affaires, 45 de Premium Economy et 326 de classe économique (à dix sièges de front).



Le Journal de l'Aviation sera à bord du vol de présentation pour découvrir le nouveau produit à bord d'Air Caraïbes.



