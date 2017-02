Ryanair veut grandir à Francfort pour concurrencer Lufthansa

La compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair a annoncé mardi son intention de développer rapidement ses liaisons au départ de l'aéroport de Francfort, mais s'est inquiétée des défis posés par le Brexit au secteur aérien. La compagnie va proposer 20 nouvelles destinations en Europe au départ de Francfort dans le cadre de son plan de vol d'hiver 2017-2018, a déclaré son patron Michael O'Leary lors d'une conférence de presse sur le site de l'aéroport allemand. Les avions de Ryanair décolleront pour la première fois de l'aéroport international de Francfort au printemps 2017, après que la compagnie a trouvé un accord avec l'opérateur aéroportuaire Fraport au grand dam du géant allemand Lufthansa qui y a son principal hub. Plus tard dans l'année, au cours de l'hiver, le groupe irlandais prévoit de grossir sa flotte stationnée sur l'aéroport, de deux à sept appareils, et de proposer des vols vers Rome, Londres ou encore Madrid, auxquels viendront s'ajouter des liaisons vers destinations de vacances en période estivale. Ryanair entend transporter quelque deux millions de passagers sur les 61 millions qui transitent chaque année par Francfort, a précisé M. O'Leary. Une présence accrue de la compagnie irlandaise à Francfort risque de compliquer encore davantage les affaires de Lufthansa, qui souffre comme les autres acteurs historiques du secteur de la concurrence des compagnies à bas coûts et du Golfe. Et selon M. O'Leary, ce n'est qu'un début. Ryanair vise à avoir entre 10 et 20 appareils à Francfort, appelés à transporter jusqu'à 10 millions de passagers par an, a-t-il prédit. Jusqu'à présent, la compagnie irlandaise desservait cette partie de l'Allemagne à partir d'un petit aéroport isolé, baptisé "Francfort Hahn", mais situé à près de 130 kilomètres de la ville. Le patron de la compagnie a toutefois mis en garde contre les conséquences à terme du Brexit. Les ministres à Londres "n'ont pas la moindre idée de ce qui se passera" une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne et abandonné de fait les règles européennes concernant le trafic aérien, a-t-il dit. "On ne peut pas re-réglementer le secteur" sans causer des turbulences massives au sein de l'industrie du transport aérien, a-t-il affirmé, allant même jusqu'à envisager qu'il pourrait "ne pas y avoir de vols vers et en provenance du Royaume-Uni en mars 2019", mois durant lequel doit en principe expirer la période de deux ans prévue pour les négociations de sortie. "Les choses vont changer et elles vont changer pour le pire" à mesure que le Brexit approche, a encore déclaré M. O'Leary, tout en disant espérer que "les Anglais changent d'avis" lorsque le coût d'une sortie de l'UE commencera à devenir clair.