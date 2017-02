Airbus remporte un contrat de modernisation pour certains CH-53 de la Luftwaffe

Une partie de la flotte de Super Stallion de l'armée de l'air allemande va voir sa vie opérationnelle une nouvelle fois prolongée. Airbus vient de remporter un contrat de la Bundeswehr portant sur le retrofit de 26 des 80 CH-53 opérés aujourd'hui par la Luftwaffe, ce qui leur permettra de prolonger leur vie opérationnelle « au minimum jusqu'en 2030 ».



Le groupe aéronautique européen va notamment s'occuper de la gestion de l'obsolescence de composants qui ne sont plus disponibles sur le marché et commencera par les remplacer par des pièces entièrement nouvelles. Ce chantier démarre dès cette année et s'étend jusqu'en 2022. La rénovation des 26 CH-53 sera effectuée dans les installations de soutien militaire d'Airbus Helicopters à Donauwörth (Bavière). Le sort des 54 machines restantes n'est pas connu.



L'armée de l'air allemande cherche à remplacer sa flotte d'hélicoptères de transport lourds d'ici une dizaine d'années. Les prospections sont actuellement en cours. Le contrat est attendu pour 2018 et une première capacité opérationnelle en 2022. Les CH-53G allemands ont été pratiquement tous produits sous licence Sikorsky par VFW-Fokker à Spire entre 1971 et 1975. Leur maintien en condition opérationnelle est devenu particulièrement problématique ces dernières années.