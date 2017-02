Les inscriptions au Lycée Airbus sont ouvertes

Le Lycée ouvrira d'ailleurs ses portes le samedi 4 mars prochain pour présenter ses quatre formations aéronautiques : Bac Pro Technicien d'Usinage, Bac Pro Technicien Chaudronnerie Industrielle, Bac Pro Aéronautique option Avionique ou option Structure.



Ces formations s'adressent à des élèves de niveau 3ème au minimum, âgés de 15 à 18 ans (18 ans inclus) au 25 août 2017, dotés d'une forte motivation pour le travail manuel et en équipe.



« Nous attendons des jeunes motivés qu'ils soient ou non familiers avec le secteur aéronautique. Le Lycée Airbus est une formidable opportunité pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons, de découvrir et d'apprendre un métier dans un secteur en fort développement qui offre des opportunités d'emplois. Au-delà des compétences, notre lycée mise également fortement sur le développement du savoir-être en entreprise, répondant ainsi aux exigences de la filière aéronautique. Cette journée est aussi l'occasion de découvrir les moyens de formation mis à la disposition des élèves. Le Lycée met particulièrement l'accent sur la digitalisation appliquée à la production » a expliqué dans un communiqué Marie-Stéphane Pefferkorn, la directrice de l'établissement.



Le Lycée Airbus accueille aujourd'hui environs 300 élèves répartis sur les trois années de la durée des formations. En 2016 il a affiché un taux de réussite au Bac de 100%, avec 92 mentions sur 105 bacheliers. Le groupe aéronautique européen précise aussi que plus de 80% d'entre eux ont été recrutés en son sein.



Informations pratiques :



Journée portes ouvertes le samedi 4 mars, de 8h à 12h30, suivie d'une visite des installations. Ouverture des inscriptions au test d'admission pour la rentrée 2017 : du 27 février au 9 avril. Épreuves écrites des tests d'admission : le 10 mai 2017. Les candidats admissibles passeront ensuite un entretien de motivation avant le 15 juin 2017.



Adresse : Usine Airbus Saint-Eloi, 57 chemin du Sang de Serp - 31200 Toulouse (Métro ligne B, station Canal du Midi).



