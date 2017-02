L'armée allemande aux avant-postes de la défense européenne en Afrique

L'armée allemande a renforcé sa présence au Mali, avec l'arrivée de huit hélicoptères et de plusieurs centaines d'hommes, une décision emblématique de la montée en puissance européenne que la France appelle de ses voeux en Afrique. Depuis quelques jours, quatre hélicoptères de transport NH90 aux couleurs allemandes stationnent sur le tarmac de l'aéroport de Gao (nord), transformé en camp retranché de l'Onu et de la force française Barkhane, fer de lance de la lutte antiterroriste au Sahel. Ils seront rejoints, début mars, par quatre hélicoptères de combat Tigre qui assureront leur sécurité rapprochée et participeront à des missions de reconnaissance, au côté de blindés légers et drones allemands. "Ces missions de reconnaissance sont notre principale contribution à la Minusma", la mission de paix de l'Onu au Mali, explique le chef du contingent allemand, le lieutenant-colonel Marc Paare. Ce contingent, passé de 150 à 800 hommes en quelques mois - il atteindra près de 1.000 bientôt - constitue le plus gros déploiement de la Bundeswehr à l'étranger, devant la mission en Afghanistan. Son mandat a été prolongé en début d'année par le Parlement allemand jusqu'en janvier 2018. "L'engagement des alliés européens est fondamental (..) Ce déploiement constitue un acte de volontarisme et de solidarité à notre égard", s'est félicité samedi le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en tournée auprès de la force Barkhane. La France, intervenue en 2013 pour chasser les jihadistes du nord du Mali, n'a de cesse de réclamer depuis davantage d'engagement européen contre le terrorisme au Sahel, une menace pour la sécurité qui s'étend jusqu'au nord de la Méditerranée. L'Allemagne, qui a répondu à l'appel au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015, est désormais l'une des nations phares de la Minusma, forte de 12.000 hommes. Cet engagement s'inscrit aussi dans une volonté de Berlin d'assumer plus de responsabilités au plan international. - Financements allemands - Il est présenté comme l'un des plus dangereux de la Bundeswehr, les jihadistes gardant un important pouvoir de nuisance au Mali et dans les pays voisins même s'ils ont été mis en déroute dans le nord du pays au début de l'opération française Serval. La Minusma reste la mission la plus coûteuse en vie humaines depuis la Somalie en 1993-1995, avec plus de 70 Casques bleus tués par des attaques de jihadistes. Deux attentats suicide ont frappé dernièrement le secteur de l'aéroport de Gao, dont l'un, le 18 janvier, a fauché des dizaines de soldats maliens et ex-rebelles réunis dans un campement pour des patrouilles mixtes. Les Allemands ont des règles d'engagement très strictes qui limitent leur marge de manoeuvre sur le terrain. A la différence de Barkhane, qui compte 4.000 hommes au Sahel dont 1.400 à Gao, "nous n'avons pas pour mandat de traquer les terroristes", souligne l'officier allemand. La Minusma est avant tout chargée de sécuriser les populations et veiller à la mise en oeuvre des accords de paix de 2015. Manquant de blindés et bridée par le peu de motivation de certains contingents à sortir sur le terrain, elle peine à remplir sa mission. L'Allemagne, qui a positionné deux avions de transport militaires Transall à Niamey, pourrait aussi participer au financement de la force commune que cinq pays de la région(Niger, Mali, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie) veulent mettre en place pour combattre les groupes terroristes. "Ce que nous voulons, c'est que les pays européens nous donnent les moyens (..) Comme ça ils vont faire l'économie des vies de leurs soldats", a suggéré le président tchadien Idriss Déby Itno. Les Européens pourraient ainsi poser la "première brique", celle d'un état-major permanent pour ces forces africaines mixtes, souligne-t-on de source militaire française.