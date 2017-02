Airbus invité à une réunion avec les pays partenaires de l'A400M

Le géant européen de l'aéronautique Airbus est invité à participer à une réunion des partenaires du programme A400M fin mars à Madrid pour évoquer les difficultés de l'avion militaire, a-t-on appris auprès du ministère espagnol de la Défense. Le secrétaire d'Etat à la Défense espagnol Agustin Conde a adressé cette invitation au patron d'Airbus Tom Enders au lendemain d'une demande de réunion formulée par celui-ci avec les clients, a indiqué un porte-parole ministériel à l'AFP. "Il lui a adressé une lettre en l'invitant à participer à une réunion avec les pays partenaires du programme, le 30 mars à Madrid", a déclaré cette source. Tom Enders "a surpris les sept pays partenaires par des déclarations aux médias sur les difficultés rencontrées pour le développement du programme", indique le ministère. "Ainsi, M. Conde a invité M. Enders a faire part aux secrétaires d'Etat (participant à la réunion) des problèmes affrontés par le programme A400M". Airbus, interrogé par l'AFP sur cette invitation, n'a souhaité faire aucun commentaire. Le gouvernement allemand a demandé mercredi qu'Airbus règle les problèmes de l'avion militaire et respecte ses engagements contractuels, alors que le groupe aéronautique attend de l'aide de ses clients, dont l'Allemagne fait partie. Airbus a annoncé mercredi une chute de son bénéfice après avoir passé une lourde provision de 2,2 milliards pour son avion militaire. Le groupe souffre de retenues de paiement de clients, alors que le programme a pris un retard de plusieurs années. Il a ensuite subi le tragique accident d'un A400M en 2015 lors d'un vol d'essai en Espagne qui avait coûté la vie à quatre des six membres d'équipage. Airbus a livré 17 A400M en 2016 contre 11 en 2015 et deux depuis le début de l'année 2017. Le premier avait été livré en 2013 et la facture en 2015 était de 28 milliards d'euros contre un peu plus de 20 milliards prévus à l'origine. Il souhaite désormais que les pénalités financières à la suite des retards et les lourdeurs administratives ne viennent plus aggraver la facture, alors que le groupe doit procéder seul aux investissements nécessaires pour remettre le programme sur des rails.