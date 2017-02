Le Canadien MDA rachète l'Américain DigitalGlobe pour 4,7 milliards de dollars canadiens

Le numéro un canadien des technologies spatiales MacDonald Dettwiler (MDA) a annoncé vendredi l'acquisition du spécialiste américain de l'imagerie de la Terre DigitalGlobe pour 4,7 milliards de dollars canadiens (3,4 mds d'euros), dont 1,6 md CAN de reprise de dette. L'offre de MDA, en numéraire et en actions, valorise à 35 dollars américains chaque titre de DigitalGlobe, soit une prime de 18% par rapport au prix de clôture en Bourse le 16 février, avant les premières rumeurs de rachat. Basé à Vancouver, sur la côte pacifique, MDA s'est spécialisé dans la fourniture d'équipements robotiques pour la Station spatiale internationale et la fabrication du bras spatial Canadarm ou le satellite Radarsat-2 d'observation de la Terre. MDA est aussi très actif dans le secteur des communications et des technologies de surveillance. "Cette combinaison va réunir des capacités spatiales complémentaires, créant une entreprise plus forte et bien positionnée pour profiter de la croissance au Canada et aux Etats-Unis sur les marchés des services géospatiaux et d'observation de la Terre", selon un communiqué commun des deux entreprises. Le nouvel ensemble comptera environ 4.600 employés aux Etats-Unis et 1.800 au Canada. L'accord prévoit que MDA, coté en Bourse à Toronto, le soit aussi à New York. La transaction, sujette à l'approbation des actionnaires de chaque groupe, devrait être bouclée au deuxième semestre 2017. MDA prévoit que cette acquisition sera rentable dès 2018 et qu'elle contribuera à des économies de coûts de 75 à 150 millions de dollars par à partir de 2019. L'annonce a fait chuter l'action de DigitalGlobe de 7% à New York vers 16H00 GMT, à 31,65 dollars. Celle de MDA se repliait de 5% à la Bourse de Toronto, à 65,59 dollars canadiens.