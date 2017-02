Safran atteint des niveaux record de rentabilité en 2016

Le groupe aéronautique Safran a atteint ou dépassé ses objectifs en 2016 et a établi un record de rentabilité, grâce aux progrès opérationnels et aux activités de propulsion et d'équipement. Le groupe a publié un bénéfice net ajusté en hausse de 21,7%, à 1,8 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 1,6% à 15,8 milliards. "En 2016, le groupe a atteint, voire dépassé, ses objectifs financiers", s'est félicité Philippe Petitcolin, le directeur général. "Les perspectives 2017 et les tendances pour les années à venir sont en phase avec celles présentées l'année dernière", a-t-il ajouté. Le résultat opérationnel courant ajusté s'élève à 2,4 milliards en 2016, en progression de 5,4%, et la marge opérationnelle courante ajustée à 15,2%, en augmentation de 50 points de base par rapport à 2015. Elle ressort à un niveau "jamais atteint", a souligné Philippe Petitcolin. - 'Forte dynamique' des commandes - Sur le plan industriel, le groupe a livré un nombre record de moteurs l'an dernier, et assure que l'entrée en service ainsi que la montée en cadence de son dernier-né, le moteur Leap, "se déroulent de manière satisfaisante". Ces résultats, tous ajustés, sont établis sur la base des activités poursuivies, alors que le périmètre de Safran est en pleine mutation, entre la cession annoncée au printemps de la filiale Identité et Sécurité du groupe, l'ex-Morpho, et la finalisation de la co-entreprise Airbus Safran Launchers. Safran a également annoncé en janvier dernier un projet d'acquisition de l'équipementier Zodiac Aerospace. Le résultat net consolidé - non ajusté pour les activités poursuivies et les activités en cours de cession - s'établit à 1,9 milliard d'euros. Sur la base des activités poursuivies, les commandes enregistrées en 2016 s'élèvent à 17,8 milliards d'euros, "preuve de la forte dynamique du marché". Au 31 décembre 2016, le carnet de commandes atteint 62 milliards, contre 59 milliards il y a un an. Safran a livré le nombre record de 1.693 CFM56 en 2016, et la demande reste soutenue pour ce moteur qui a fait son succès et celui de son partenaire General Electric, associé au sein de leur co-entreprise CFM International. Les commandes et les intentions d'achat de CFM56 totalisent 876 moteurs en 2016. - 'Mouvement stratégique' - Concernant le Leap, le moteur de nouvelle génération destiné aux avions monocouloirs d'Airbus, Boeing et du chinois Comac, les commandes et intentions d'achat s'élèvent à 1.801 moteurs, ce qui porte le carnet de commandes total à 11.563 moteurs au 31 décembre 2016. 108 moteurs Leap ont été produits en 2016, et 77 moteurs livrés. La version destinée à l'A320neo est entrée en service en juillet dernier, et celui destiné aux 737 Max entrera en service commercial au premier semestre 2017. Le premier vol du moyen-courrier C919 de Comac, pour lequel Safran a développé une version du Leap, aura lieu en avril, a indiqué Philippe Petitcolin. "Sur le plan opérationnel, l'entrée en service et la montée en cadence du Leap se déroulent de manière satisfaisante", a souligné le dirigeant. Il est également revenu sur l'annonce du projet d'acquisition de Zodiac Aerospace, qui "constitue une opportunité unique pour Safran". "J'ai hâte de mener à bien ce mouvement stratégique", a-t-il dit. Safran a lancé en janvier une OPA amicale visant le spécialiste des sièges d'avions, suivie d'une fusion pour former un géant de plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, qui deviendrait numéro deux mondial des équipements aéronautiques. Le nouvel ensemble regroupera 92.000 salariés dont 45.000 en France. "Ce projet est créateur de valeur", a réitéré jeudi Ross McInnes, le président du conseil d'administration de Safran, et "a une dimension stratégique claire". Il répondait aux critiques d'un fonds d'investissement britannique, TCI. Côté perspectives, Safran prévoit en 2017 une hausse de son activité comprise entre 2% et 3%, et un résultat opérationnel courant ajusté proche de celui de 2016. A l'horizon 2020, il vise des ventes consolidées ajustées supérieures à 19 milliards d'euros et une marge opérationnelle courante proche de 16%. Safran va proposer un dividende de 1,52 euro par action (+10,1%) à son assemblée générale le 15 juin.