Le général Pollet prend la tête de l'IPSA

Le général Francis Pollet, anciennement commandant de la BA 701 de Salon de Provence et des Écoles d'officiers de l'armée de l'air, a été nommé à la direction générale de l'Institut polytechnique des sciences avancées. Il prendra ses fonctions à partir du 1er mars prochain.



Pilote de C160 Transall, le général Pollet a également commandé l'Escadron de transport, d'entraînement et de calibration, avant d'être affecté à des postes RH. Il a également été pilote de Falcon 900 et d'ACJ 319 et comptabilise 4 500 heures de vol et 103 missions de guerre.