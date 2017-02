Norwegian lancera ses vols transatlantiques en 737 MAX en juin

Norwegian a dévoilé les premières liaisons transatlantiques qui seront réalisées par ses 737 MAX 8. Dix nouvelles routes seront ainsi inaugurées cet été avec ces nouveaux Boeing, au départ de cinq villes d'Irlande et de Grande-Bretagne. Les premières relieront Edimbourg aux aéroports de Stewart (New York), Providence (Rhode Island) et Bradley (Connecticut) à partir du 15 juin. Ces destinations américaines seront par la suite reliées à Belfast, Dublin, Cork et Shannon.



La compagnie norvégienne avait toujours indiqué que les 737 MAX - tout comme les A320neo et les A321neoLR commandés par la suite - avaient vocation à réaliser des vols transatlantiques entre des villes secondaires d'Europe et d'Amérique du Nord. Si la demande est moindre que sur les aéroports majeurs, Norwegian fait le pari que la proximité des attractions touristiques et la faiblesse des redevances (qui se répercute sur les tarifs, qui démarrent à 69 euros l'aller simple) permettra d'attirer suffisamment de touristes pour rentabiliser les opérations.



Pas question pour autant de se détourner des grands axes : « nos vols long-courriers depuis Londres vers les principales villes américaines continueront à se développer ; et les nouvelles liaisons annoncées aujourd'hui sont complémentaires et permettent davantage d'options de voyages à moindre coût vers les Etats-Unis », assure Bjorn Kjos, le CEO de Norwegian.



Norwegian devrait recevoir son premier exemplaire de 737 MAX au mois de mai et sera opératrice de lancement de l'appareil avec Southwest.