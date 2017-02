Air New Zealand affiche des bénéfices en baisse au 1er semestre

Air New Zealand a annoncé jeudi pour le premier semestre de son exercice décalé une baisse de 24% de son bénéfice net, sur fond de concurrence accrue et de recul de son activité intérieure. La compagnie néo-zélandaise a publié un bénéfice net de 256 millions de dollars néo-zélandais (174 millions d'euros) pour la période allant de juillet à décembre, à comparer avec les 338 millions de NZD dégagés au premier semestre de l'exercice précédent. "Un nombre sans précédent de compagnies ont ouvert de nouvelles lignes vers la Nouvelle-Zélande au cours des six derniers mois", a observé Air New Zealand. "Comme prévu, ce changement dans les données de la concurrence en si peu de temps a pesé sur les résultats de notre compagnie", souligne-t-elle. La compagnie enregistre un résultat d'exploitation de 2,22 milliards de NZD en baisse de 4%, quand bien même le nombre de passagers qu'elle a transportés a progressé de 5,6% à 5,2 millions de personnes. Air New Zealand indique qu'un bénéfice de 62 millions de NZD a été en partie effacé par une perte de 57 millions de NZD liée à des effets de change. Elle a annoncé un dividende intérimaire de 10 cents. Son action a fait un bond de 3,26% à 2,22 NZD après la publication des résultats.