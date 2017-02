Grève à Alitalia, 60% des vols annulés

La compagnie italienne Alitalia, sur le point de supprimer des centaines d'emplois dans le cadre d'une vaste réorganisation, était touchée jeudi par un mouvement de grève qui l'a contrainte à annuler 60% de ses vols. Inquiets des mesures à venir et de la renégociation du contrat de travail du personnel, les syndicats ont appelé à un débrayage entre 13H00 et 17H00 GMT. Alitalia est "dans une situation critique", a expliqué à l'AFP le secrétaire général du syndicat Filt Cgil, Nino Cortorillo. "Nous attendons depuis des mois que les actionnaires présentent un plan stratégique", alors même que "les comptes se détériorent", a-t-il ajouté. "Les employés sont très préoccupés. Ils sont déjà passés à travers deux restructurations en 2008 et en 2014", qui se sont traduites au total par quelque 9.000 licenciements, a encore souligné M. Cortorillo. "Dans la presse, on parle de 1.000, 2.000, 3.000 licenciements, mais à nous, on ne nous dit rien", a-t-il déploré, dénonçant aussi la volonté de la direction de ne plus appliquer le contrat national de travail, mais des conditions décidées par elle seule (durée du travail, rémunérations...), "un fait sans précédent dans notre pays et d'une gravité absolue". Alitalia accumule les pertes depuis des années et malgré l'entrée à son capital à hauteur de 49%, en 2014, de son homologue émiratie Etihad et des fonds injectés par celle-ci, elle n'est pas parvenue à redresser la barre. Alors qu'elle visait un retour à l'équilibre en 2016 et aux bénéfices en 2017, sa perte s'est élevée à 460 millions d'euros l'an passé et devrait encore atteindre plusieurs centaines de millions cette année. Son patron, Cramer Ball, planche depuis de longues semaines sur un nouveau plan stratégique, sur fond de tensions avec d'autres actionnaires, dont les banques UniCredit et Intesa Sanpaolo. Promis pour début février, ce plan devrait finalement être présenté d'ici la première semaine de mars. Sans donner de détails, Alitalia a indiqué qu'il comporterait des "changements radicaux": réduction des coûts via les salaires et la baisse des effectifs, développement du réseau long-courrier, ré-examen des accords commerciaux et approfondissement des partenariats existants. - Entre marteau et enclume - La presse table désormais sur 2.000 suppressions d'emplois sur les 12.000 que compte la compagnie, et une réduction de 20% des rémunérations. Le plan pourrait se traduire par un dédoublement d'Alitalia, avec d'un côté une structure low cost pour les vols courts et moyens courriers et de l'autre les vols traditionnels. Dans un autre scénario, Alitalia pourrait se concentrer uniquement sur le long courrier. "Le problème d'Alitalia est d'avoir une présence très faible sur le long courrier et forte sur le court courrier, où la concurrence des low cost est très importante", a noté M. Cortorillo. Selon Franco Quillico, professeur de stratégie à l'école Polytechnique de Milan, Alitalia a "une position concurrentielle très faible", étant "prise entre le marteau et l'enclume, entre les low cost et les compagnies du Golfe offrant un service plus haut de gamme". Elle "a une structure de coûts très élevée et une série de contraintes avec le personnel, qui rendent difficile des restructurations" et donc la possibilité de rivaliser avec les compagnies à bas coût. Mais, dans le même temps, "elle n'a pas les moyens de changer sa flotte" pour améliorer sa qualité de service, explique-t-il. Depuis 2008, la compagnie a nettement réduit la voilure: le nombre d'employés est passé de quelque 20.000 à 12.000, les avions de 200 à 122 et le nombre de passagers transportés de 30 à 22 millions. Le mouvement de grève a été largement anticipé par la compagnie, qui a indiqué avoir envoyé 9.000 mails et SMS et appelé 4.500 voyageurs pour minimiser la gêne subie. Elle a indiqué avoir trouvé des solutions pour 90% d'entre eux, dont plus de la moitié pourra voler ce jeudi. Alors que les syndicats ont rompu les discussions sur le contrat de travail, M. Ball a affirmé vouloir "trouver un accord". Le gouvernement, qui suit de près le dossier, a exprimé en début de semaine sa "préoccupation" par la voix du ministre des Transports, Graziano Delrio. En janvier, il était déjà monté au créneau, réclamant un véritable plan stratégique avant toute discussion sur des licenciements.