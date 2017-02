Lancement de la rénovation du Scalp EG

La DGA et son homologue britannique ont lancé ce 22 février à l'occasion d'une rencontre franco-britannique à Londres la rénovation des missiles de croisière Scalp EG/Strom Shadow. Le contrat avait été notifié en octobre 2016 en Grande-Bretagne pour de premières livraisons dès fin 2018, la notification française a quant à elle eu lieu le 30 décembre dernier, pour un début de livraison à partir de 2020. Les missiles air-sol devraient de fait être opérationnels « au-delà de 2030 ».



Les opérations de rénovation seront logiquement conduites par le missilier MBDA, qui s'appuiera sur les centres d'excellence situés de part et d'autre de la Manche, en vertu d'un accord entre la France et la Grande-Bretagne qui prévoit la répartition des compétences clés dans le domaine des missiles entre les deux pays, dans le but de « rationaliser et optimiser l'outil industriel ».