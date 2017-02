La Cour des comptes salue l'amélioration du MCO de Défense

La Cour des comptes a reconnu dans son rapport annuel 2017 l'amélioration de la gestion du MCO des matériels militaires. « Sur un sujet sensible, le ministère de la Défense a réagi dans un délai assez bref et engagé des réformes significatives », selon le document, qui liste le suivi des recommandations formulées lors de précédentes publications.



Un rapport de septembre 2014 sur le MCO des matériels militaires, sous-titré « des efforts à poursuivre », énumère les difficultés rencontrées dans le domaine, à savoir une disponibilité insuffisante et un (...)