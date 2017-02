Lufthansa Technik et MTU Aero Engines s'associent pour la maintenance des PW1000G

A la suite du protocole d'accord conclu en septembre dernier lançant les études de faisabilité du projet, Lufthansa Technik et MTU Aero Engines ont confirmé qu'ils allaient établir une coentreprise chargée de la MRO des moteurs de la famille PW1000G (qui équipent les A320neo et les CSeries et équiperont les MRJ, E-Jets E2 et MC-21). Chacun des partenaires détiendra une participation de 50% dans la société, qui devrait être créée au second semestre 2017.



Représentant un investissement de 150 millions d'euros, le projet est toujours de mettre la structure (...)