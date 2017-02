St Barth Commuter décroche l'agrément FAR 145 de la part de la FAA

St Barth Commuter (www.stbarthcommuter.com), seule compagnie aérienne basée sur l'aéroport de Saint-Barthélemy (Antilles françaises) vient d'obtenir l'agrément FAR 145 pour son organisme d'entretien. Cet agrément a été obtenu dans le cadre des accords bilatéraux signés entre les autorités européennes et américaines.



St Barth Commuter, qui était déjà certifié EASA Part 145, va donc pouvoir aussi effectuer des opérations de maintenance sur des Cessna C208 Caravan immatriculés en « November ».



La compagnie française assure aujourd'hui pleinement l'entretien de sa flotte de quatre Cessna 208B, ayant souhaité avoir le contrôle de la maintenance de ses avions depuis 1994. Elle dispose aussi d'un organisme de gestion du maintien la navigabilité (CAMO) certifié EASA Part M/G + privilège I.



La compagnie aérienne régionale de Saint-Barthélemy précise que 11 de ses 30 salariés sont dédiés à la maintenance et à la gestion de navigabilité de sa flotte.



St Barth Commuter a réalisé plus de 9000 vols et transporté plus de 42000 passagers l'année dernière.