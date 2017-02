SpaceX : la capsule Dragon manque son rendez-vous avec l'ISS

La capsule non-habitée Dragon a manqué son rendez-vous programmé tôt mercredi avec la Station spatiale internationale (ISS) en raison d'un problème de GPS, a annoncé la société privée américaine SpaceX. "Dragon est en bon état et va avoir un nouveau rendez-vous avec l'ISS jeudi matin", a écrit SpaceX sur Twitter. Pour ce premier vol vers l'ISS depuis un accident du lanceur en septembre, la capsule Dragon doit livrer aux six astronautes de l'ISS plus de 2,2 tonnes de vivres et d'équipements destinés à des expériences scientifiques dans le cadre d'un contrat avec la Nasa. La capsule non-habitée avait été lancée par SpaceX avec succès dimanche à bord de sa fusée Falcon 9 du Centre spatial Kennedy en Floride (sud-est des Etats-Unis). Elle devait s'arrimer à l'ISS tôt mercredi. Mais alors que Dragon était en phase finale d'approche de l'ISS, la manoeuvre a due être interrompue en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil de GPS, a expliqué la Nasa. La capsule se trouvait alors à seulement 1,2 km de la station. Il s'agit de la dixième de ces missions. SpaceX développe actuellement une nouvelle capsule Dragon qui pourrait convoyer des astronautes dans l'espace avant la fin de la décennie.